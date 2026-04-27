Lavori alla rete elettrica e rubinetti a secco per 8 ore

Nella giornata di mercoledì 29 aprile, a Galluccio, la fornitura idrica sarà sospesa per circa otto ore a causa di lavori programmati sulla rete elettrica. La società incaricata ha comunicato che l’interruzione coinvolgerà tutto il territorio comunale, causando eventuali disagi ai residenti e alle attività locali. La sospensione è dovuta a interventi sulla linea elettrica che alimenta il sistema di distribuzione dell’acqua.

Disagi per la fornitura idrica a Galluccio. La società Nepta ha reso noto che nella giornata di mercoledì 29 aprile, per lavori programmati sulla linea elettrica, sarà sospesa la fornitura idrica su tutto il territorio comunale di Galluccio.L’interruzione del servizio è prevista dalle ore 8:00.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreSuccessivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che... Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco per 32 ore. Ecco le strade interessateDiverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori alla linea elettrica, il sindaco manda in ferie forzate i dipendenti comunali; Incisa, chiuso un tratto di via Petrarca per lavori urgenti alla rete elettrica; Cagliari, stop della corrente elettrica nel centro storico: ecco le vie interessate il 17 aprile; Modifiche viabilità – lavori enel dal 27 al 30 aprile e dal 4 al 6 maggio 2026. Enel: fino al 30 aprile lavori alla dorsale del RenaccioSIENA. Proseguono le operazioni di potenziamento del sistema elettrico senese da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che ... ilcittadinoonline.it Velletri, chiude via Collicello dal 27 aprile al 4 maggio: lavori per la rete elettricaATTUALITÀ – A Velletri scatteranno dal 27 aprile importanti modifiche alla viabilità nella zona di via Collicello. L’amministrazione comunale ha reso noto che, a partire dalle ore 9:00, la ... lanotiziaoggi.it Arriva il nuovo ChatGpt, è più autonomo per lavori e compiti complessi. #ANSA - facebook.com facebook Nei giorni scorsi, insieme alla Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio della Camera, ho visitato il termovalorizzatore di Osaka e apprezzato dall’esterno quello di Tokyo (il grattacielo celeste nella foto a sinistra). Strutture all’avanguardia, dove tecn x.com