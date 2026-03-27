Salerno lavori in via Delle Calabrie | rubinetti a secco per 5 ore

A Salerno, martedì 31 marzo, sarà effettuato un intervento di manutenzione sulla rete idrica che comporterà la sospensione dell’acqua per circa cinque ore in alcune zone della città. La mancanza di approvvigionamento interesserà diverse aree, causando disagi ai residenti e alle attività locali durante il periodo di temporanea interruzione. La società responsabile ha comunicato l’intervento preventivamente.

Disagi in arrivo a Salerno per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica. Martedì 31 marzo, infatti, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per circa cinque ore in alcune zone della città. Le strade interessate. L’interruzione riguarderà via Delle Calabrie, all’altezza del civico 62, e le aree limitrofe. In particolare, la sospensione idrica interesserà: via Delle Calabrie, dal tratto compreso tra l’incrocio con via Case Rosse e l’incrocio con via Giulio Pastore;. via Giulio Pastore, dal civico n. 1 al n. 15 e dal civico n. 2 al n. 6.. Lo stop all’erogazione è previsto dalle ore 10:00 alle 15:00. Le indicazioni per i cittadini. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore Articoli correlati Lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore a Salerno, la mappa dei disagiManutenzione in via Delle Calabrie all'altezza del civico n° 62: sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 31 marzo dalle ore 10 alle ore 15, in... Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 7 oreDisagi in vista per i salernitani: a causa di un intervento di manutenzione in Via Salvatore Allende altezza civico n°77a sarà sospesa l’erogazione... Una raccolta di contenuti su Delle Calabrie Discussioni sull' argomento Lavori a Salerno: tre sospensioni idriche in 3 giorni, la mappa dei disagi; News: Salerno, tanto tuonò che piovve: al via i lavori di ristrutturazione della piscina Vitale; De Luca, tappa a Fuorni: Anche qui sarà rivoluzione; Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week end. Si sa che le bugie hanno le gambe corte, per questo abbiamo scelto di essere trasparenti! Quello che vedi è realmente ciò che trovi. Nessun rincaro, nessuna sorpresa. Via Delle Calabrie (Fuorni) – Salerno Per info scrivici su whatsapp al num - facebook.com facebook