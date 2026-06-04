Lavori Acquedotto pugliese | stop temporaneo servizi idrici
Acquedotto Pugliese ha annunciato un'interruzione temporanea del servizio idrico a Oria durante lavori di manutenzione. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della rete di distribuzione. La sospensione potrebbe durare fino al completamento delle operazioni, senza indicare una data precisa di ripristino. La società ha comunicato che i clienti saranno informati e si stanno adottando misure per ridurre i disagi.
ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Oria. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche.Per consentirne l’esecuzione, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 10 giugno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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