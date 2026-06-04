Lavori Acquedotto pugliese | stop temporaneo servizi idrici

Notizia in breve

Acquedotto Pugliese ha annunciato un'interruzione temporanea del servizio idrico a Oria durante lavori di manutenzione. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della rete di distribuzione. La sospensione potrebbe durare fino al completamento delle operazioni, senza indicare una data precisa di ripristino. La società ha comunicato che i clienti saranno informati e si stanno adottando misure per ridurre i disagi.