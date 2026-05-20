Avviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto Pugliese

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della rete fognaria a Manfredonia, realizzati dall'azienda che gestisce il servizio idrico. L’intervento prevede interventi di manutenzione e aggiornamento delle condotte esistenti, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue. I lavori coinvolgono diverse zone della città e si protrarranno per un periodo ancora da definire. La riqualificazione è stata comunicata attraverso un avviso pubblico rivolto ai cittadini e alle autorità locali.

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📍Si tratta di un intervento particolarmente rilevante e atteso dalla comunità cittadina, anche in considerazione delle criticità registrate nel corso di questi ultimi anni proprio su quel tratto viario. L’opera prevede l’esecuzione di n. 2 collegamenti tra un tratto di nuova e vecchia premente di fogna nera DN 600, infrastruttura che collega l’impianto di sollevamento fognario ubicato presso il Porto – Molo di Ponente – con l’impianto di depurazione dell’abitato di Manfredonia. L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento ad Acquedotto Pugliese per l’investimento effettuato, finalizzato al potenziamento e alla messa in sicurezza di un’infrastruttura strategica per la città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Avviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto Pugliese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Augusta. Depuratore, TAR boccia il ricorso di Aretusacque e Acea:via libera alla gara da 50 milioni Sullo stesso argomento Leggi anche: Puglianello, Viscusi: “Al via i lavori di rifacimento della rete fognaria” Villafranca di Verona, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia per due settimaneA Villafranca di Verona è in programma un intervento sulla rete fognaria che comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale. Avviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto PuglieseAvviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto Pugliese ?Si tratta di un intervento ... ilsipontino.net GROTTA SCALORIA MANFREDONIA Manfredonia, sbloccati i fondi per il Parco Grotta Scaloria: anticipo da 79mila euro per avviare i lavoriPassaggio necessario per dare avvio all’intervento inserito nel programma di sviluppo urbano sostenibile finanziato con fondi europei ... statoquotidiano.it