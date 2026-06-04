Lavoratori della sanità pubblica | Tanti posti persi nel silenzio

Numerosi posti di lavoro nella sanità pubblica sono stati eliminati senza molta attenzione, secondo un rappresentante sindacale. Gerlando Marchica del Nursind Sondrio invita i sindacati a concentrarsi su azioni concrete invece di presentare denunce. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di posti persi o sulle cause di tali riduzioni. La richiesta mira a ottenere interventi più efficaci per affrontare le problematiche nel settore sanitario pubblico.

SONDALO Gerlando Marchica (Nursind Sondrio) lancia un invito ai sindacati: meno denunce e più fatti concreti per risolvere il problema sanità. Marchica dice la sua dopo che i vertici provinciali della Cgil, la settimana scorsa, hanno chiesto a Asst di porre un freno alla privatizzazione della sanità pubblica. "Ritengo che non serva "abbaiare" per problematiche denunciate anni fa dal movimento Morelli autonomo e dal sottoscritto – dice Marchica, responsabile sindacato Nursind Sondrio -. Questa protesta è stata sempre sottovalutata e poco o niente denunciata dalle ooss. È da anni che ci sono le cooperative che operano nel settore delle pulizie, in quello delle manutenzioni, servizi economali e sanitari e amministrativi (Sondalo)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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