L' ospedale San Gerardo assume a tempo indeterminato | 19 posti nel mondo della sanità

L’ospedale San Gerardo di Monza ha annunciato l’assunzione a tempo indeterminato di 19 nuovi collaboratori nel settore sanitario. L’istituto ha pubblicato diversi bandi di concorso rivolti a professionisti che vogliono lavorare nel suo reparto. Questi posti sono destinati a figure che operano nel mondo della sanità e rappresentano un’opportunità di stabilità lavorativa per chi cerca un impiego in questo settore.

Per chi cerca un’occupazione nel settore sanitario l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha bandito diversi concorsi. È alla ricerca di 19 lavoratori da inserire nell’ospedale con contratti a tempo indeterminato. Tutti i bandi scadranno il 21 maggio 2026.Il prestigioso nosocomio di via.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a NovaraLa Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte potenzia i propri uffici con l'inserimento di nuovo personale. L'ospedale San Gerardo fa scuola nel mondo per la chirurgia della retina e "ritorna" anche il prof. De MolfettaL’Irccs San Gerardo al top (non solo in Italia) in ambito oculistico e in particolare nella chirurgia della retina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Open Week sulla salute della donna: visite gratuite il 22 aprile 2026 - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Ospedale di Monza: sale operatorie chiuse per zanzare, il San Gerardo conferma e disinfesta; Al San Gerardo di Monza intervento di 40 ore su gemelle siamesi; Al San Gerardo sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzare. L'ospedale San Gerardo assume a tempo indeterminato: 19 posti nel mondo della sanitàPer chi cerca un’occupazione nel settore sanitario l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha bandito diversi concorsi. È alla ricerca di 19 lavoratori da inserire nell’ospedale con contratti a tempo ... monzatoday.it Zanzare nelle sale operatorie del San Gerardo di Monza, attività sospese e pazienti trasferiti. Poi la disinfestazioneL’allarme è scattato giovedì 9 aprile, ma già dalla mattinata di domenica la situazione è tornata alla normalità ... ilgiorno.it Lo scorso giugno l’operazione al San Gerardo di Monza su due sorelle di tre anni unite da una fusione cranio-encefalica: “Quando la piccola T. è morta abbiamo continuato con le strumentiste che piangevano” - facebook.com facebook