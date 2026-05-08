È stato avviato un concorso pubblico in Friuli Venezia Giulia per l’assunzione di 251 infermieri nella sanità pubblica. La procedura riguarda persone interessate a lavorare nel settore sanitario attraverso un bando ufficiale. La selezione riguarda diverse posizioni disponibili nella regione e rappresenta una possibilità di impiego stabile in ambito sanitario pubblico. La pubblicazione del bando è stata annunciata di recente, aprendo le candidature per i candidati interessati.

Friuli Venezia Giulia, al via il concorso pubblico per assumere 251 infermieri. Nuova opportunità di lavoro nel settore sanitario. L’ Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine ha pubblicato un concorso pubblico per la copertura di 251 posti da infermiere destinati agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Il bando prevede una selezione per titoli ed esami e rappresenta uno dei concorsi più rilevanti degli ultimi mesi nel comparto sanitario regionale. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. Chi può partecipare al concorso. Il concorso è rivolto al profilo professionale di infermiere e consentirà l’assunzione di personale negli enti del Servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Maxi concorso in Friuli Venezia Giulia, 251 posti da infermiere nella sanità pubblica

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