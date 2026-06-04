Lavezzi | Allegri potrà portare la squadra a un livello ancora più alto

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore del Napoli, noto per il suo ruolo durante l’era De Laurentiis, ha dichiarato che l’attuale allenatore può portare la squadra a un livello superiore. La sua affermazione si basa sulla fiducia nelle capacità tecniche e strategiche dell’allenatore, senza aggiungere commenti su altri aspetti. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista recente, senza riferimenti a situazioni specifiche o eventi recenti. Il calciatore ha mantenuto un tono positivo e di supporto nei confronti del team e del suo staff tecnico.

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Uno degli uomini simbolo della rinascita dell’era De Laurentiis, nonché uno dei calciatori più amati dal popolo partenopeo: Ezequiel Lavezzi ha ancora oggi a cuore il Napoli e i napoletani. Intervenuto a margine dell’evento “Benito Stirpe Live the Dream”, ha così commentato l’arrivo di Allegri. Le parole di Lavezzi su Allegri. Il Pocho: ” “Credo che il Napoli abbia già avviato un ciclo vincente. L’anno scorso ha conquistato lo scudetto, mentre quest’anno è arrivato secondo. Sicuramente, se dovessero ingaggiare Allegri, potrà portare la squadra a un livello ancora più alto. Ha già vinto campionati in passato e mi auguro che possa riuscirci anche a Napoli” Allegri-Napoli, a che punto siamo?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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