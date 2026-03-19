Milan Allegri chiede quattro giocatori di alto livello | ecco cosa serve per vincere

Il Milan sta preparando la prossima stagione e il tecnico Allegri ha indicato la necessità di rinforzare la rosa con quattro giocatori di alto livello. Un articolo del 'CorSport' analizza le richieste del allenatore e le esigenze della squadra per competere al massimo. La volontà è di migliorare le prestazioni e puntare a risultati importanti nel campionato.

Subito dopo la vittoria con l'Inter, Allegri aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite". Le parole, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola erano volte a spiegare l'importanza che i campioni portano in campo. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche, se non soprattutto, a livello caratteriale. Come fa notare il quotidiano, nel k.o. esterno contro la Lazio il Diavolo ha offerto una brutta prestazione anche dal punto di vista mentale ed emotivo. La spiegazione è dovuta al fatto che la partita portava con sé una mole di pressione che ha schiacciato i giocatori meno abituati a sopportarla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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