Pisa parla Hiljemark | Como squadra fortissima Sono una squadra di alto livello alla pari di Juventus e Milan

Hiljemark ha dichiarato che il Como è una squadra fortissima e di alto livello, paragonandola a Juventus e Milan. Ha espresso grande fiducia nelle capacità della sua squadra, sottolineando che la squadra si distingue per qualità e forza. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista, in cui ha evidenziato il valore della formazione.

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