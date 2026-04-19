Giuliana De Sio | A 12 anni presi delle pillole di mia madre stavo per morire Volevo farmi notare

L'attrice racconta di aver preso delle pillole di sua madre a 12 anni, arrivando a sentirsi vicino alla morte, nel tentativo di attirare l'attenzione. A Verissimo, ha parlato anche di un'infanzia difficile caratterizzata da una madre che beveva e di aver deciso di lasciare casa da maggiorenne. La sua narrazione offre uno sguardo diretto sulla sua vita e sui momenti di difficoltà vissuti in giovane età.

Giuliana De Sio non si risparmia nel racconto di sé a Verissimo. Dall'infanzia difficile con "una madre instabile che beveva", alla scelta di lasciare casa appena maggiorenne. Oggi decanta un amore per la solitudine: "L'Amore? L'ultima storia risale a vent'anni fa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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