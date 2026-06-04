L’autrice Marjane Satrapi è morta 

Marjane Satrapi, autrice e disegnatrice franco-iraniana, è morta. La notizia è stata comunicata dai familiari, senza specificare le cause della morte. La scrittrice era nota per le sue opere a fumetti, tra cui il celebre graphic novel sulla sua infanzia in Iran. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla data o le circostanze.

L’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata famosa in tutto il mondo grazie al fumetto e al film Persepolis, è morta a Parigi all’età di 56 anni, secondo quanto riferito giovedì all’Afp dai suoi familiari. “Marjane Satrapi è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”, si legge in un comunicato dei suoi cari trasmesso all’Afp. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Premiato nel 2001 al festival del fumetto di Angoulême, il primo volume era stato seguito da altri tre e portato sullo schermo nel 2007, con la regia di Satrapi e Vincent Paronnaud, aggiudicandosi il premio della giuria al festival di Cannes nel 2007. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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MULHER VIDA LIBERDADE, DE MARJANI SATRAPI

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