È morta l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi autrice di Persepolis

È deceduta a 56 anni Marjane Satrapi, fumettista e illustratrice franco-iraniana nota per la graphic novel autobiografica Persepolis. Il libro racconta la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e la crescita in Europa. La sua opera ha ottenuto riconoscimenti internazionali e ha contribuito a far conoscere la sua storia personale. Satrapi era considerata una figura di rilievo nel mondo del fumetto e dell’arte visiva. La notizia ha suscitato cordoglio nel settore culturale.

È morta a 56 anni la fumettista e illustratrice franco-iraniana Marjane Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel autobiografica Persepolis, con la quale aveva descritto la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e la successiva adolescenza in Europa. Il romanzo a fumetti in bianco e nero, uscito in Francia in quattro volumi tra il 2000 e il 2003, fu adattato in un film d’animazione di grande successo, scritto e diretto dalla stessa Satrapi e da Vincent Paronnaud: il lungometraggio, aspramente criticato dal regime di Teheran, si aggiudicò il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007 e fu inoltre candidato alla Palma d’Oro, all’Oscar e al Golden Globe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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È morta Marjane Satrapi: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

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