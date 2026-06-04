Il sindaco di Latronico ha scritto al Prefetto per chiedere di sbloccare il ponte sulla strada provinciale 101. La richiesta riguarda l’attivazione di un tavolo tecnico con i responsabili coinvolti. Si attende una risposta sulla ripresa dei lavori. Il ritardo nella riapertura del ponte potrebbe influire sulla gestione del nuovo Bike Park, ma non sono stati forniti dettagli su tempi o conseguenze.

Chi sono i responsabili che devono sedere al tavolo tecnico? Come influirà il ritardo sulla gestione del nuovo Bike Park? Quali documenti intende visionare il Sindaco tramite l'accesso agli atti? Perché le rassicurazioni telefoniche della Provincia non sono state sufficienti??? In Breve Termine cantiere fissato al 15 giugno secondo cartello ufficiale. Disagi economici colpiscono Terme Lucane e futuro Bike Park. Comune sostiene costi viabilità alternativa per frazione Calda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latronico: il Sindaco chiede al Prefetto di sbloccare il ponte SP 101

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