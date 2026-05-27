Minacce al sindaco di Taurano il Prefetto Riflesso dispone la vigilanza dinamica

Il Prefetto ha disposto la vigilanza dinamica dopo le minacce rivolte al sindaco di Taurano. Questa mattina, il primo cittadino si trovava in un bar di Avella per motivi personali, senza sapere ancora cosa sarebbe accaduto. La decisione di aumentare la sorveglianza segue le comunicazioni di minacce rivolte al sindaco, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti. La situazione resta sotto monitoraggio.

È una mattina come tante, in un bar di Avella. Michele Buonfiglio, sindaco di Taurano, un piccolo comune del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, si trova lì per ragioni ordinarie. A un certo punto si avvicina a lui un uomo. Ha circa sessant'anni. È stato condannato per partecipazione a un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Istituzioni e comunità al fianco di Buonfiglio

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