Latina follia all’ufficio postale | minaccia un impiegato e danneggia lo sportello

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni ha minacciato un impiegato e danneggiato uno sportello in un ufficio postale nel centro di Latina. I carabinieri lo hanno denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’incidente si è verificato il 4 giugno 2026, provocando disagio e intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.