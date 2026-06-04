Latina follia all’ufficio postale | minaccia un impiegato e danneggia lo sportello
Un uomo di 51 anni ha minacciato un impiegato e danneggiato uno sportello in un ufficio postale nel centro di Latina. I carabinieri lo hanno denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’incidente si è verificato il 4 giugno 2026, provocando disagio e intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Latina, 4 giugno 2026 – Momenti di tensione in un ufficio postale del centro di Latina, dove un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di minaccia a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’intervento dei militari della Stazione di Latina è scattato dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, con cui veniva richiesta la presenza delle forze dell’ordine all’interno dell’ufficio postale. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe avuto un acceso diverbio con un impiegato addetto allo sportello dopo il rifiuto, da parte dell’operatore, di procedere al blocco di una carta prepagata ricaricabile risultata smarrita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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