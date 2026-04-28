Dopo l' esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all' ufficio postale

Dopo l'esplosione dello sportello automatico, i lavori di riparazione e messa in sicurezza continuano presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna, situato in piazza Marconi 3. L’intervento è necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e riprendere le normali attività dell’ufficio, che nei mesi scorsi aveva subito danni a causa di un episodio criminale. Le operazioni sono ancora in corso.

Continuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3 a seguito dei danni subiti a causa dell’evento criminoso dei mesi scorsi. Gli ingenti danni alla struttura hanno determinato la necessità di un complesso intervento di messa in sicurezza del sito al fine.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Inaugurato nuovo ufficio postale dopo attacco a sportello Atm: attivo il rilascio passaportiMomento simbolico ma significativo per la comunità di San Pietro Vernotico, con la presenza delle autorità civili e militari, a testimonianza della... Santarcangelo, via ai lavori all'ufficio postale dopo l'assalto al bancomatL’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna è temporaneamente chiuso per poter eseguire lavori infrastrutturali resi necessari dopo l'assalto al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo l'esplosione, i primi interventi. Il disastro di Chernòbyl quarant' anni dopo (2); Impianto Aspen Aerogels resta chiuso dopo l’esplosione; Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un'auto: scatta l'arresto; Dopo 40 anni ci sono ancora tracce di Chernobyl in Ticino, ma le radiazioni oggi sono trascurabili. Esplosione al parco degli Acquedotti, si segue la pista anarchica: due morti, preparavano un ordignoLe vittime sarebbero Alessandro Mecogliano e Sara Ardizzone, riconosciuti dai tatuaggi, che sarebbero legati al gruppo Cospito. Sul posto Digos e forze ... huffingtonpost.it Lo scudo ferito di Chernobyl: cosa rischia il New Safe Confinement dopo l’attacco del 2025A Chernobyl il tempo non ha chiuso niente: ha solo cambiato faccia al pericolo. Quarant’anni dopo l’esplosione del reattore 4, il punto non è più soltanto la memoria del disastro del 1986, ma la tenut ... msn.com "Torta delle Rose" con glassa reale, spiegata passo dopo passo. Soffice e zuccherosa, questa torta antica è un vero comfort food. Ideale per la Festa della Mamma. Ricetta nei commenti: Salva la ricetta per la Festa della Mamma Seguimi per scoprire nuo - facebook.com facebook Dopo #Silva, anche #Stones lascia il #ManchesterCity: l'annuncio x.com