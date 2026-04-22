Nella notte, a Celenza Valfortore, un gruppo ha fatto esplodere lo sportello bancomat situato presso l’ufficio postale. L'episodio si aggiunge ad altri attacchi simili avvenuti di recente nella regione. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. La zona è stata raggiunta dagli agenti che hanno avviato le verifiche del caso.

Di seguito il comunicato: La banda dei bancomat questa volta ha preso di mira l’ufficio postale di Celenza Valfortore, dove nella notte ha fatto saltare lo sportello bancomat. Un primo boato alle 4.43 a cui è seguito un secondo alle 4.45, hanno svegliato l’intero paese. Sul posto immediatamente sono arrivati i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del fuoco, la polizia municipale. L’ufficio postale è ubicato in una palazzina, in pieno centro, lungo via Regina Margherita, di fronte alla villa comunale. Tanta paura, e solo per miracolo nessun ferito, per i residenti nello stabile. L’intera area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Altro assalto ad uno sportello bancomat: stavolta a Celenza Valfortore Nella notte fatto esplodere l'impianto dell'ufficio postale

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