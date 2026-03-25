Referendum il PD di Laterina e Pergine Valdarno | Partecipazione alta e risultato significativo

L’Unione comunale del Partito Democratico di Laterina e Pergine Valdarno ha commentato i risultati del referendum sulla giustizia, evidenziando un’alta partecipazione degli elettori. La consultazione si è svolta nei giorni scorsi e i dati ufficiali mostrano un’affluenza significativa rispetto alle precedenti consultazioni. Il risultato finale ha registrato una maggioranza chiara a favore delle proposte sottoposte al voto.

Arezzo, 25 marzo 2026 – L’Unione comunale del Partito Democratico commenta con soddisfazione i risultati del recente referendum sulla giustizia, sottolineando l’elevata partecipazione registrata sul territorio. “Il dato che emerge con chiarezza è la partecipazione dei cittadini – spiegano dal PD locale –. In un contesto in cui i referendum spesso faticano a coinvolgere l’elettorato, l’affluenza del 64,09% nei nostri comuni rappresenta un segnale incoraggiante, oltre le aspettative”. Il Partito Democratico evidenzia anche il risultato positivo ottenuto a livello locale: “Il margine tra Sì e No, seppur contenuto (51,66% contro 48,34%), assume significato se letto nel contesto del nostro territorio, con un risultato omogeneo in tutte le sezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, il PD di Laterina e Pergine Valdarno: “Partecipazione alta e risultato significativo” Articoli correlati Pellegrinaggio civile a Fossoli e Carpi: grande partecipazione per l’iniziativa del Comune di Laterina Pergine ValdarnoArezzo, 03 febbraio 2026 – Si è concluso con un bilancio di grande partecipazione il pellegrinaggio civile promosso dal Comune di Laterina Pergine... Laterina Pergine Valdarno coltiva la memoria: concluso il viaggio civile a FossoliSi è concluso con un bilancio di profonda partecipazione il pellegrinaggio civile della delegazione di Laterina Pergine Valdarno al Campo di Fossoli... Aggiornamenti e notizie su Pergine Valdarno Temi più discussi: Unione comunale del PD di Laterina e Pergine: l’affluenza registrata è un segnale incoraggiante oltre le aspettative; Esito del referendum, la soddisfazione del PD di Figline e Incisa; Referendum sulla magistratura, il PD di Figline e Incisa: Gli italiani hanno difeso la Costituzione; Referendum, Schlein Messaggio politico chiaro per il Governo. Referendum: «Il risultato offre spunti di riflessione importanti non solo a livello nazionale, ma anche per il nostro territorio»Spiega in una nota l’Unione Comunale Pd Laterina Pergine Valdarno ... msn.com Referendum, a Cavriglia il PD rivendica il primato: Risultato straordinario in tutta la provinciaIl dato registrato nel territorio comunale rappresenta il migliore a favore del NO non solo nel Valdarno, ma nell’intera Provincia di Arezzo. msn.com "La Poesia Cucita sui Muri" a Laterina Pergine Valdarno - facebook.com facebook