L’Atalanta festeggia un compleanno speciale | i primi 16 anni di presidenza e di successi della famiglia Percassi

L’Atalanta celebra 16 anni dall’inizio della seconda gestione della famiglia Percassi come proprietari del club. La ricorrenza riguarda il periodo di presidenza e di successi accumulati in questo arco di tempo. La data segna un traguardo importante per la società, che ha visto il proprio percorso evolversi sotto questa gestione. La festa di compleanno si riferisce esclusivamente a questo periodo, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o risultati ottenuti.

Bergamo, 4 giugno 2026 – L’Atalanta festeggia un compleanno sempre speciale: i primi 16 anni della seconda gestione della famiglia Percassi. Il 4 giugno 2010 il club bergamasco, reduce dalla retrocessione in B, l’ultima della sua storia, veniva ceduto dalla famiglia Ruggeri ad Antonio Percassi. L’imprenditore di Clusone, ex calciatore nerazzurro nei primi anni ‘Settanta (compagno in difesa di Gaetano Scirea), era già stato proprietario, giovanissimo, dal 1990 al 1994, rilevando la società bergamasca dalla famiglia Bortolotti per poi cederla dopo un quadriennio proprio ai Ruggeri. La svolta. Quel 4 giugno 2010 cambia la storia dell’Atalanta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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