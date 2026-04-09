Per celebrare i dieci anni di collaborazione, il Gruppo Lego e Percassi hanno organizzato un tour itinerante che interesserà diversi punti vendita storici. Durante gli eventi, saranno presenti installazioni interattive a Milano e premi esclusivi destinati ai collezionisti. La manifestazione si svolge nel rispetto degli accordi tra le due aziende, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il decimo anniversario della partnership tra il Gruppo Lego e Percassi si celebra con un tour itinerante che tocca i punti vendita storici, portando a Milano installazioni interattive e premi esclusivi per i collezionisti. L’iniziativa mira a festeggiare un decennio di collaborazioni strategiche nate nel 2016, trasformando la ricorrenza in un evento di coinvolgimento diretto per migliaia di appassionati attraverso la tecnologia e il collezionismo. Dalle origini milanesi all’espansione europea: la traiettoria del network. Tutto ha avuto inizio nel 2016, quando l’apertura dei primi punti vendita ufficiali è stata guidata da Percassi partendo proprio dal territorio milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego e Percassi: tour e premi esclusivi per i 10 anni di successi

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