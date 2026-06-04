Un uomo armato di coltello a doppia lama si è avvicinato a una donna di 40 anni mentre lavorava in strada a Monza. Con il volto coperto da una maschera, ha minacciato di ucciderla e le ha chiesto l’orologio, dichiarando di essere un serial killer. L’aggressore ha detto che avrebbe colpito se non gli fosse stato consegnato l’oggetto richiesto. La vittima non è rimasta ferita.

Monza, 4 giugno 2026 - Si era avvicinato ad una trans 40enne, di origini brasiliane, che stava lavorando sulla strada a Monza, con il volto coperto da una maschera e armato di un coltello a doppia lama. "O mi dai l'orologio o ti buco con il coltello, ti faccio vedere come sanguini. Sono un serial killer e non ho nulla da perdere ", la minaccia. L'assalto violento, messo in atto la notte del 12 febbraio scorso, non si era concretizzato solo grazie alla pronta reazione della vittima, che si era dato a precipitosa fuga e aveva dato immediatamente l'allarme al 112, permettendo ad una volante della Polizia di Stato di rintracciare a poca distanza e di arrestare in flagranza di reato il responsabile, nonché di sequestrare il coltellaccio, provvisto di due lame di 5 e 7 centimetri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assalto in strada: “Sono un serial killer, dammi l'orologio o ti buco con il coltello, vedrai come sanguini”

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Chinese dramaBrutal Serial Killer: Migrant Worker Behind 10+ Murders, Police in Pursuit

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