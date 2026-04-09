Gilgo Beach il serial killer confessa | Sono 8 le donne uccise e fatte a pezzi

Un uomo ha ammesso di essere responsabile di otto omicidi avvenuti a Gilgo Beach più di 30 anni fa. Dopo lunghi anni di indagini, ha confessato di aver ucciso e smembrato otto donne, tutte prostitute. La confessione arriva in un momento di svolta nelle indagini, che avevano coinvolto diverse forze dell’ordine nel corso del tempo. La notizia è stata resa nota ufficialmente dopo che l’uomo ha fornito dettagli sui delitti.

Rex Heuermann confessa gli omicidi di Gilgo Beach, dopo più di 30 anni finalmente risolti i casi di 8 prostituite uccise e smembrate Una confessione agghiacciante, arrivata in aula con la freddezza di chi sembra raccontare una routine.Rex Heuermann, 62 anni, ha ammesso di aver ucciso otto donne, ponendo una svolta decisiva nel caso del serial killer di Gilgo Beachche per oltre un decennio ha inquietato l’opinione pubblica americana. Secondo quanto emerso durante l’udienza, l’uomo ha descritto nei dettagli il suo modus operandi.Strangolava le vittime e successivamente ne smembrava i corpi, abbandonandone i resti lungo tratti isolati di Long Island. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gilgo Beach, il serial killer confessa: “Sono 8 le donne uccise e fatte a pezzi” Leggi anche: Dna dalla pizza: il serial killer di Gilgo Beach ora confessa Leggi anche: Dodici donne uccise e fatte a pezzi, il giallo dei "macellai del lago Como" Temi più discussi: Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole; Il figlio della vittima di Gilgo Beach intenta una causa per omicidio colposo contro Rex Heuermann, l’ex moglie e la figlia giorni prima della prevista dichiarazione di colpevolezza; Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole; Architetto di New York ammette di aver ucciso otto donne. Dna dalla pizza: il serial killer di Gilgo Beach ora confessaIl caso è stato risolto al termine di una lunga attività investigativa grazie a indizi che includevano il DNA estratto da una crosta di pizza abbandonata ... ilgiornale.it Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann's 'subtle shift' in court demeanor hinted at possible guilty plea, DA saysProsecutors convinced Rex Heuermann to speak with the FBI in a clinical way to help them with profiling serial killers, Tierney said. newsday.com “Beach Lovers: lasciamo impronte, raccogliamo rifiuti” Dal 9 al 17 maggio 2026, l’Isola del Giglio diventa il cuore di una grande azione per l’ambiente Un’intera settimana dedicata alla pulizia di spiagge, cale e scogliere, per restituire bellezza a luog - facebook.com facebook #Canottaggio, Mondello capitale del beach sprint. Il golfo palermitano ospita il trofeo Filippi. La disciplina che alterna corsa e vogata debutterà alle olimpiadi di Los Angeles 2028 #IoSeguoTgr #TgrSicilia @marcellolongo x.com