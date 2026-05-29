Un giovane è stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare denaro mentre camminava con la ragazza in un parco. La richiesta era: “Dammi tutto sennò ti ammazzo”. Quattro ventenni sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto rapine simili, tutte con minacce di morte e armi da taglio. Le aggressioni sono avvenute tra settembre e ottobre, nelle zone centrali della città.

di Marianna Vazzana "Dammi tutto sennò ti ammazzo". La minaccia, accompagnata da un coltello puntato addosso, è quella rivolta a un giovane lo scorso settembre, che si è ritrovato inseguito da una gang mentre era con la sua ragazza nel parco di Porta Nuova. È stato spogliato di 100 euro e del cellulare. Altre quattro rapine sono invece state messe a segno lungo le banchine o a bordo del metrò, nelle fermate di Repubblica e Udine, e un’altra sul cavalcavia Bussa. Colpi da marzo a settembre 2025, per i quali nei giorni scorsi sono finiti in manette quattro egiziani di età compresa tra i 20 e i 22 anni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine con coltello : "Dammi tutto o ti uccido". In manette 4 ventenni

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