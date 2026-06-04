L’assalto al Gombo e il parco violato | gazebi barche e rifiuti Lo sfogo delle guide | Rispettate le regole

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gombo e il parco sono stati danneggiati da persone che hanno lasciato rifiuti, barche e gazebi abbandonati sul sito. Le guide locali chiedono di rispettare le regole di accesso, affermando che la situazione è fuori controllo. Si evidenzia la necessità di modificare o applicare le norme esistenti per gestire meglio l’afflusso e tutelare l’ambiente. Nessuna modifica alle leggi è stata annunciata, ma il problema resta al centro delle discussioni.

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Pisa, 4 giugno 2026 – “La situazione è fuori controllo. Esistono delle leggi per accedere al Gombo: o si cambiano o si applicano”. Natanti ormeggiati a riva, persone sbarcate con ombrelloni, gazebo e persino cani al seguito. Durante i giorni del ponte per la festa della Repubblica, la spiaggia del Gombo sembrava tutto fuorché una delle aree più protette del Parco di San Rossore. È questa la scena documentata dalle guide ambientali di “Vadovedo“ che, definendo quanto successo una vera e propria “invasione”, lanciano un allarme su un fenomeno che va avanti ormai da anni. Il Gombo non è zona rossa. La spiaggia del Gombo, infatti, è una Zona Rossa, ossia l’area a massima tutela del Parco regionale e non prevede quindi l’accesso delle persone, se non a delle regole precise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’assalto al Gombo e il parco violato: gazebi, barche e rifiuti. Lo sfogo delle guide: “Rispettate le regole”
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