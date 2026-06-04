L’assalto al Gombo e il parco violato | gazebi barche e rifiuti Lo sfogo delle guide | Rispettate le regole

Notizia in breve

Il Gombo e il parco sono stati danneggiati da persone che hanno lasciato rifiuti, barche e gazebi abbandonati sul sito. Le guide locali chiedono di rispettare le regole di accesso, affermando che la situazione è fuori controllo. Si evidenzia la necessità di modificare o applicare le norme esistenti per gestire meglio l’afflusso e tutelare l’ambiente. Nessuna modifica alle leggi è stata annunciata, ma il problema resta al centro delle discussioni.