L’assalto al Gombo e il parco violato | gazebi barche e rifiuti Lo sfogo delle guide | Rispettate le regole
Il Gombo e il parco sono stati danneggiati da persone che hanno lasciato rifiuti, barche e gazebi abbandonati sul sito. Le guide locali chiedono di rispettare le regole di accesso, affermando che la situazione è fuori controllo. Si evidenzia la necessità di modificare o applicare le norme esistenti per gestire meglio l’afflusso e tutelare l’ambiente. Nessuna modifica alle leggi è stata annunciata, ma il problema resta al centro delle discussioni.
Pisa, 4 giugno 2026 – “La situazione è fuori controllo. Esistono delle leggi per accedere al Gombo: o si cambiano o si applicano”. Natanti ormeggiati a riva, persone sbarcate con ombrelloni, gazebo e persino cani al seguito. Durante i giorni del ponte per la festa della Repubblica, la spiaggia del Gombo sembrava tutto fuorché una delle aree più protette del Parco di San Rossore. È questa la scena documentata dalle guide ambientali di “Vadovedo“ che, definendo quanto successo una vera e propria “invasione”, lanciano un allarme su un fenomeno che va avanti ormai da anni. Il Gombo non è zona rossa. La spiaggia del Gombo, infatti, è una Zona Rossa, ossia l’area a massima tutela del Parco regionale e non prevede quindi l’accesso delle persone, se non a delle regole precise. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
“Rispettate le regole”. Clamoroso attacco all’Italia, Meloni gelataUn rappresentante europeo ha criticato l’Italia, chiedendo di rispettare le regole.
Taxi boat sul lago, Confcommercio Como difende il settore: “Le regole vanno rispettate”Sul lago, le attività di noleggio da diporto con taxi boat sono considerate da Confcommercio Como una parte crescente dell’offerta turistica locale.