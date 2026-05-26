Rispettate le regole Clamoroso attacco all’Italia Meloni gelata

Notizia in breve

Un rappresentante europeo ha criticato l’Italia, chiedendo di rispettare le regole. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le istituzioni europee e il governo. La risposta italiana è stata di totale fermezza, con un richiamo alla sovranità nazionale. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo politico e finanziario, mentre le parole di Bruxelles hanno fatto discutere sui rapporti tra Roma e le istituzioni comunitarie.