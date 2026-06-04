AGI - Un effetto collaterale noto dell'a spirina potrebbe trasformarsi in un'opportunità diagnostica per il tumore della vescica. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Internal Medicine, il farmaco antiaggregante potrebbe infatti contribuire a rendere evidenti sanguinamenti urinari minimi provocati da tumori ancora asintomatici, aumentando cosi' le probabilità che vengano eseguiti esami diagnostici e che la malattia venga identificata in una fase più precoce e meno aggressiva. La ricerca, coordinata da Malene Soth Hansen dell'Università di Aarhus, ha analizzato i dati sanitari di 50.771 cittadini danesi che hanno iniziato ad assumere aspirina tra il 2005 e il 2023 e di altri 156. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'aspirina può favorire la scoperta precoce del tumore alla vescica

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