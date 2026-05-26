Tumore della vescica | l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce
In Italia vengono diagnosticate oltre 31.000 nuove diagnosi di tumore della vescica ogni anno, con circa 300.000 persone che vivono con questa neoplasia. La malattia è diffusa ma poco conosciuta, e la diagnosi precoce può migliorare le possibilità di trattamento. La prevenzione e la diagnosi tempestiva sono considerate strumenti fondamentali per la gestione della patologia.
Oltre 31 mila nuove diagnosi ogni anno in Italia e circa 300 mila persone che convivono con una neoplasia della vescica: numeri che raccontano la diffusione di una patologia che, nonostante ciò, risulta ancora troppo poco conosciuta.Si tratta del quinto tumore più diffuso in Italia, con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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