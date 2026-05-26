Tumore della vescica | l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

Notizia in breve

In Italia vengono diagnosticate oltre 31.000 nuove diagnosi di tumore della vescica ogni anno, con circa 300.000 persone che vivono con questa neoplasia. La malattia è diffusa ma poco conosciuta, e la diagnosi precoce può migliorare le possibilità di trattamento. La prevenzione e la diagnosi tempestiva sono considerate strumenti fondamentali per la gestione della patologia.