Tumore della vescica test gratuiti al Policlinico Abano per la diagnosi precoce
Al Policlinico Abano sono stati avviati test gratuiti per la diagnosi precoce del tumore della vescica, nell’ambito del BCAM, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia. L’iniziativa mira a coinvolgere la popolazione, offrendo un’occasione per individuare eventuali problemi di salute in modo tempestivo. La campagna si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso la diagnosi precoce di questa patologia.
Test gratuiti per favorire la diagnosi precoce del tumore della vescica. Il Policlinico Abano aderisce al BCAM - Bladder Cancer Awareness Month, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul carcinoma vescicale, con un’iniziativa rivolta alla popolazione e pensata per promuovere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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