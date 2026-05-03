Una donna è stata trovata nella notte in via Foria, a Napoli, con la testa e il volto coperti di sangue e con la figlia di quattro anni in braccio. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riconosciuto la donna e hanno constatato le condizioni della bambina. La donna aveva già presentato in passato una denuncia contro il suo compagno. La bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva la testa ed il volto sporchi di sangue e la sua bimba di quattro anni in braccio quando i carabinieri l’hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli. L’hanno fermata e la donna, 25 anni peruviana, ha raccontato che poco prima era stata picchiata dal suo compagno. Botte alla testa, quelle ricevute. Colpita più volte dall’uomo con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. E’ così che sono immediatamente scattate le indagini. Il 118 ha portato la donna in codice rosso non in pericolo di vita all’ospedale del Mare, dove è ancora ricoverata. La bimba è stata affidata alla nonna materna. I militari hanno, invece, rintracciato l’uomo – un peruviano classe ’99 già denunciato dalla compagna l’anno scorso – per poi arrestarlo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Botte dal compagno davanti alla figlia di 4 anni, lo aveva già denunciato

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