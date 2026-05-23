Due insegnanti sono state aggredite con pugni e bastonate in un parco vicino a una scuola superiore a Parma. L’episodio si è verificato mentre gli studenti erano presenti sul luogo. Un video riprende la scena, mostrando l’attacco violento. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi. La polizia sta ascoltando testimoni e analizzando il materiale video.

Due insegnanti sono stati selvaggiamente picchiati in un parco a Parma da un gruppo di ragazzi, giovani studenti, nei pressi di una scuola superiore. Lo si vede in un video che circola sui social e commentato da politici locali e su cui interviene anche il sindacato Gilda. "Le vittime finite nel mirino dei balordi sarebbero due professori di uno dei vari Istituti scolastici parmigiani che hanno sede nei pressi del Parco Ex Eridania, luogo dove i due docenti sono stati accerchiati dai malintenzionati", si legge nel comunicato del sindacato. "I delinquenti sarebbero soggetti iscritti in una delle scuole site nelle vicinanze, ancora una volta... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Parma, studenti maranza massacrano a pugni e bastonate due prof nel parco: il video che sconvolge l'Italia

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