Lascia scaricare il braccialetto elettronico per inseguire la ex a scuola | arrestato ventenne a Viareggio
Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Viareggio dopo aver tentato di togliersi il braccialetto elettronico per inseguire l’ex ragazza a scuola. La polizia aveva organizzato un controllo specifico per prevenire eventuali azioni pericolose. Durante l’intervento, è stato fermato il ragazzo che aveva lasciato il dispositivo di sorveglianza, mentre cercava di avvicinarsi alla studentessa.
VIAREGGIO – Un controllo mirato per evitare il peggio e proteggere una giovane studentessa dalle minacce dell’ex compagno. Nel pomeriggio del tre giugno, il personale del commissariato della polizia di stato ha arrestato a Viareggio un ventenne di nazionalità extracomunitaria, accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip del Tribunale di Lucca nell’ambito di un procedimento legato alle norme del codice rosso. Il giovane, di origine marocchina, era stato sottoposto al provvedimento restrittivo all’inizio del mese di maggio a causa di una serie di ripetute aggressioni perpetrate nei confronti della convivente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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