Lascia scaricare il braccialetto elettronico per inseguire la ex a scuola | arrestato ventenne a Viareggio

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Viareggio dopo aver tentato di togliersi il braccialetto elettronico per inseguire l’ex ragazza a scuola. La polizia aveva organizzato un controllo specifico per prevenire eventuali azioni pericolose. Durante l’intervento, è stato fermato il ragazzo che aveva lasciato il dispositivo di sorveglianza, mentre cercava di avvicinarsi alla studentessa.