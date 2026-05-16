Voleva i soldi per la droga e aggrediva i familiari | braccialetto elettronico per un ventenne

Un giovane di 20 anni è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico dopo aver aggredito i familiari. Secondo quanto ricostruito, il motivo delle violenze sarebbe stata la richiesta di denaro da usare per l'acquisto di sostanze stupefacenti. La vicenda si è verificata in un contesto familiare, con il ventenne che avrebbe agito in modo violento nei confronti delle persone più vicine. La decisione delle autorità mira a monitorare i suoi spostamenti e prevenire ulteriori episodi.

Voleva soldi. Denaro per comprare la droga. Ed è per questo motivo che si sarebbe accanito e scagliato contro i familiari. Il ventenne agrigentino è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe dovuto essere portato in carcere, ma stava male, molto male. Ed è per questo motivo che è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Blitz a Roma: droga, armi e 142 mila euro in contanti!

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