Ravenna viola i domiciliari e il braccialetto elettronico per perseguitare la vittima | arrestato 30enne

A Ravenna un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla vittima, anche togliendosi il braccialetto elettronico e violando i domiciliari. Le autorità hanno eseguito l'ordine di custodia dopo aver riscontrato comportamenti che hanno messo in pericolo la sicurezza della persona coinvolta. L'uomo, di nazionalità straniera, era già sottoposto a misure restrittive in precedenza.

Un arresto per atti persecutori è stato eseguito nel pomeriggio del 24 aprile a Ravenna, dove un cittadino straniero trentenne è stato condotto in carcere dopo aver più volte violato il divieto di avvicinamento alla vittima. L’ordinanza cautelare è stata emessa dalla Corte di Appello di Bologna, Terza Sezione Penale, a seguito delle ripetute trasgressioni alle misure imposte dal giudice. Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 24 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di 30 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ravenna, viola i domiciliari e il braccialetto elettronico per perseguitare la vittima: arrestato 30enne Notizie correlate Leggi anche: Viola gli arresti domiciliari e cerca di rompere il braccialetto elettronico: in carcere Misterbianco, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 39enne grazie al braccialetto elettronicoABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme del braccialetto elettronico Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza di Misterbianco sono intervenuti a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viola di divieto di avvicinamento e raggiunge la vittima a Ravenna, 26enne arrestato per atti persecutori; Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie dopo le denunce per maltrattamenti: ora si trova ai domiciliari; Faenza, viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie e finisce agli arresti domiciliari; Faenza, viola il divieto di avvicinamento all’ex: arrestato dalla Polizia. Ravenna, viola i domiciliari e il braccialetto elettronico per perseguitare la vittima: arrestato 30enneArrestato a Ravenna un trentenne straniero per atti persecutori: violato più volte il divieto di avvicinamento alla vittima. virgilio.it Ubriaco alla fermata del bus nonostante i domiciliari: denunciato per evasione. I controlli della Polizia Locale a RavennaProseguono i controlli della Polizia Locale di Ravenna nel centro storico, con servizi mirati al contrasto del degrado urbano e al mantenimento della ... ravennanotizie.it Il più grande scrigno di oro medievale d'Europa non è a Istanbul. Non è a Ravenna. È a Palermo — e probabilmente non ci sei mai entrato. Stiamo parlando della Cappella Palatina, dentro il Palazzo dei Normanni, nel centro storico della città. Un posto che esi - facebook.com facebook Mausoleo di Galla Placidia Ravenna x.com