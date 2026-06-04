Dal 5 al 14 giugno, al Parco Commerciale Grande Sud si terrà “Caravaggio Experience”, un evento che combina arte e tecnologia. Si tratta di un’installazione immersiva e multisensoriale dedicata al pittore del XVII secolo, pensata per far conoscere i suoi segreti attraverso immagini, suoni e effetti visivi. L’evento invita i visitatori a esplorare il mondo del grande maestro in modo interattivo e coinvolgente.

Dal 5 al 14 giugno, un viaggio immersivo e multisensoriale alla scoperta dei segreti del grande maestro della pittura. Un evento unico pensato per adulti, ragazzi e famiglie. L’arte come non l’avete mai vista – e vissuta – prima d’ora. Il Parco Commerciale Grande Sud si trasforma in un palcoscenico culturale d’eccezione ospitando “Caravaggio Experience”, un percorso multimediale innovativo che promette di rivoluzionare il modo di raccontare la storia dell’arte. Non una semplice mostra, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. L’evento unisce magistralmente arte, tecnologia e narrazione, offrendo al pubblico l'opportunità unica di immergersi nell'universo tormentato e straordinario di uno dei più grandi geni della pittura mondiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - L’arte incontra la tecnologia: al Parco Commerciale Grande Sud arriva “Caravaggio Experience”

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