Il tour nazionale del musical Caravaggio – A Rebel Rock Musical approda nelle prossime ore tra il Veneto e il Nord Italia, portando in scena una reinterpretazione audace della figura di Michelangelo Merisi. La produzione firmata dalla Golden Ticket Company si prepara a coinvolgere il pubblico di Mestre e Verona con un racconto che fonde la storia dell’arte barocca con le sonorità elettriche del rock. La proposta scenica, nata dalla visione creativa di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, non si limita a una cronaca biografica, ma scava nell’anima di un artista che ha scelto la verità cruda contro le finzioni del potere. Lo spettacolo ricostruisce l’atmosfera della Roma del Seicento, trasformandola in un palcoscenico di tensioni sociali dove il pittore sfida le convenzioni della Chiesa e delle autorità dell’epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravaggio tra arte e rock: il musical che sfida il potere arriva al Nord

Notizie correlate

Arriva a Napoli lo spettacolo “Caravaggio-A Rebel Rock Musical”Dopo il successo ottenuto nel 2025, lo spettacolo approda nel capoluogo campano con un evento molto atteso che promette di coinvolgere il pubblico in...

Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical al Teatro AcaciaDomenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00 al Teatro Acacia va in scena Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Arte in tv dal 19 al 25 aprile: Caravaggio, Kiefer e Borromini tra i protagonisti della settimana; Caravaggio – A Rebel Rock Musical: un viaggio esplosivo tra arte e rivoluzione nella Roma del ‘600; Dante Ferretti, tra arte e cinema; Graham-Dixon: L’epoca d’oro olandese fu segnata dal sangue, Vermeer disegnava sogni di pace.

Il pubblico premia l’arte durante le festività: Napoli + 25%, Roma +29% e Parma arriva al +34%25 aprile e 1° maggio mostre aperte a Napoli (Miró), Roma (Caravaggio e Matisse) e Parma (Impressionisti). Flussi in aumento già in occasione dell'apertura di ... sciscianonotizie.it

Il pubblico premia l’arte: Napoli + 25%, Roma +29% e Parma +34%Roma, 20 apr. (askanews) – Torna l’iniziativa porte aperte per le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, in occasione della Festa della Liberazione e di quella dei Lavoratori. I dati dell’i ... askanews.it

Caravaggio raccontato da Alessandro Barbero. #caravaggio #alessandrobarbero #alessandrobarberolastoria facebook