Investito e schiacciato da tir muore a 31 anni vicino al centro commerciale Grande Sud | incidente a Giugliano
Un incidente stradale si è verificato nei pressi del centro commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania, coinvolgendo un tir e un'auto. Un uomo di 31 anni è deceduto dopo essere stato investito e schiacciato dal mezzo pesante, mentre un passeggero è rimasto ferito. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare.
Incidente stradale vicino al centro commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania. Morto 31enne, ferito passeggero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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