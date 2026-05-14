Investito e schiacciato da tir muore a 31 anni vicino al centro commerciale Grande Sud | incidente a Giugliano

Un incidente stradale si è verificato nei pressi del centro commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania, coinvolgendo un tir e un'auto. Un uomo di 31 anni è deceduto dopo essere stato investito e schiacciato dal mezzo pesante, mentre un passeggero è rimasto ferito. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare.

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