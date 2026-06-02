Dal 4 al 7 giugno, in occasione del 212° anniversario di fondazione, i carabinieri apriranno il “Villaggio Arma” a Villa Borghese. L’evento è dedicato alla comunità e mira a illustrare le varie specialità dell’Arma. La manifestazione si svolgerà tra le aree del parco, offrendo spazi informativi e attività per il pubblico. La celebrazione si inserisce nelle iniziative di festa e vicinanza all’utenza dell’istituzione.

Dal 4 al 7 giugno, in occasione della celebrazione del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma, Villa Borghese ospiterà il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità. Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accoglieranno grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente. I festeggiamenti prenderanno il via la mattina del 4 giugno, alle ore 10.00, all’incrocio tra Viale dell’Obelisco e Piazzale dei Martiri, con l’alzabandiera solenne, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo e diverse Autorità politiche e militari che interverranno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - I CARABINIERI FESTEGGIANO IL LORO 212° ANNUALE DI FONDAZIONE TRA LA GENTE: A VILLA BORGHESE APRE IL “VILLAGGIO ARMA”

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