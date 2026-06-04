L’Aquila si trasforma | danza e nuovi blocchi al traffico il 7 giugno

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno, alcune strade e piazze dell’Aquila saranno chiuse al traffico per un evento di danza. Le chiusure riguarderanno specifiche arterie della città, mentre le fermate degli autobus AMA saranno trasferite in altre zone temporaneamente. La disposizione delle chiusure e degli spostamenti sarà comunicata dalle autorità locali, senza indicazioni di orari o dettagli aggiuntivi. La misura riguarda esclusivamente la giornata di domenica.

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Quali strade e piazze saranno chiuse al traffico domenica 7 giugno? Dove si sposteranno le fermate degli autobus AMA durante l'evento? Cosa rischiano i conducenti che parcheggiano nelle zone a rimozione forzata? Come cambierà la circolazione in Corso Federico II e Via Bafile??? In Breve Divieti sosta e rimozione forzata attivi da pomeriggio 6 giugno in Piazza Santa Maria Paganica Chiusura transito Piazza Battaglione Alpini dalle 8:00 alle 18:00 di domenica 7 giugno Deviazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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