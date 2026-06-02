Riviera Nord | cantiere dal 3 giugno blocchi al traffico e sosta

Notizia in breve

Dal 3 giugno, i lavori nel cantiere sulla Riviera Nord provocheranno blocchi al traffico e divieti di sosta. Le strade interessate saranno interdette alla circolazione durante le ore di lavoro, con deviazioni indicate sul posto. I parcheggi nelle zone vicino al cantiere saranno soggetti a rimozione forzata e non saranno accessibili durante i lavori. Sono previste aree alternative dove lasciare l’auto senza rischiare la rimozione.