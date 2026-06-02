Riviera Nord | cantiere dal 3 giugno blocchi al traffico e sosta
Dal 3 giugno, i lavori nel cantiere sulla Riviera Nord provocheranno blocchi al traffico e divieti di sosta. Le strade interessate saranno interdette alla circolazione durante le ore di lavoro, con deviazioni indicate sul posto. I parcheggi nelle zone vicino al cantiere saranno soggetti a rimozione forzata e non saranno accessibili durante i lavori. Sono previste aree alternative dove lasciare l’auto senza rischiare la rimozione.
? Domande chiave Quali strade dovrai percorrere per evitare il blocco totale?. Dove potrai parcheggiare senza rischiare la rimozione coatta?. Come cambierà il senso di marcia in via Ragazzi del ‘99?. Quando sono previsti i lavori per liberare definitivamente la zona?.? In Breve Lavori tra via Ragazzi del ‘99 e via Cavour previsti entro fine settimana. Via Ragazzi del ‘99 diventerà senso unico verso il mare tra viale Riviera e Piazza San Francesco. Deviazioni obbligatorie tramite via Leopoldo Muzii per chi viaggia da sud verso nord. Percorso alternativo tramite via Cadorna per chi si dirige verso sud da nord. Dal 3 giugno scatta il cantiere sulla Riviera nord tra via Ragazzi del ‘99 e via Cavour per la riqualificazione stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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