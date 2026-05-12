Perugia blocchi al traffico per potature | i nuovi cantieri in città

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia sono stati istituiti blocchi al traffico a causa di lavori di potatura, con alcune strade chiuse al senso unico alternato. Durante le operazioni, i percorsi pedonali in via XIV Settembre subiranno modifiche temporanee. I cantieri riguardano diverse vie cittadine, con variazioni nella circolazione veicolare e pedonale previste nelle prossime ore. La situazione sarà monitorata fino al completamento degli interventi.

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?? Punti chiave Quali strade saranno chiuse per il senso unico alternato? Come cambieranno i percorsi pedonali in via XIV Settembre? Quando si concluderanno i blocchi in viale Sant'Antonio? Dove sono previsti i divieti di sosta con rimozione??? In Breve Viale Sant'Antonio: senso unico alternato e divieto sosta il 12 e 18-19 maggio. Viale dell'Ingegneria: limitazioni al traffico e velocità 30 kmh dal 14 al 19 maggio. Via XIV Settembre: abbattimenti con blocchi pedonali tra il 13 e .🔗 Leggi su Ameve.eu

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