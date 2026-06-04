Il Fotoclub 99 di L’Aquila apre una mostra dedicata alla città, con scatti di soci che documentano il territorio. Le fotografie, realizzate negli ultimi trent’anni, mostrano diverse prospettive della zona. La mostra presenta immagini di edifici storici, paesaggi e momenti quotidiani catturati dai membri del club. L’esposizione sarà visitabile fino alla fine del mese, offrendo una panoramica visiva del territorio attraverso gli scatti di fotografi locali.

Quali angolazioni inedite riveleranno gli scatti dei soci del Fotoclub 99? Chi sono i fotografi che hanno documentato L'Aquila per trent'anni? Come trasformeranno questi artisti la quotidianità cittadina in opere d'arte? Dove potrete ammirare questa memoria visiva collettiva della provincia??? In Breve Esposizione in via Verdi 25 dalle 17:00 alle 20:00 tra il 6 e il 14 giugno Partecipano fotografi FIAF tra cui Branchi, Bologna, Cocco, De Pascale, Di Febo e Golia Ass . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, il Fotoclub 99 celebra il territorio con una mostra unica

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