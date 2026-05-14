Identità e territorio | una mostra con Sguardi dalla Calabria

Dal 12 maggio è aperta al pubblico presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la mostra intitolata “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria”, ideata e prodotta da Bluocean. L’esposizione presenta una selezione di opere che riflettono il rapporto tra identità culturale e territorio nella regione calabrese, offrendo una panoramica visiva e storica di questa relazione. La mostra resterà visitabile fino a una data non ancora comunicata.

Disponibile dal 12 maggio la mostra “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria” ideata e prodotta da Bluocean presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.L’allestimento caratterizzerà la prestigiosa Piazza Paolo Orsi dove il pubblico potrà visitarla gratuitamente fino a domenica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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