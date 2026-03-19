BergamoJazz segna il passo e con una mostra celebra Gianni Bergamelli

BergamoJazz ha deciso di avviare la sua stagione con una mostra dedicata a Gianni Bergamelli, artista e fotografo bergamasco. L’esposizione si svolge nella città e accompagna l’inizio del festival musicale più importante di Bergamo. La mostra presenta alcune delle opere più rappresentative di Bergamelli e si inserisce nel programma della manifestazione culturale. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

Bergamo. Quale migliore occasione per dare il via al festival musicale più importante di Bergamo, se non celebrando una delle sue colonne portanti? Giovedì 19 marzo, nel cilindro dorato del Donizetti Studio, di fronte alla biglietteria del teatro, si apre la mostra dal titolo “ Avanzi di Balera ” che BergamoJazz dedica a Gianni Bergamelli, scomparso lo scorso agosto all’età di 95 anni. Il “pittore che suona”, come amava autodefinirsi, colui che ha saputo far dialogare le sette note e l’arte pittorica come nessun altro: Gianni Bergamelli è stato una figura essenziale nella scena jazzistica bergamasca, in particolar modo nelle vesti di pianista accanto a Gianluigi Trovesi, suo amico fraterno, e a tanti altri musicisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Predappio celebra il centenario dalla fondazione con una mostra a casa MussoliniContinuano nel 2026 gli eventi che celebrano il centenario della fondazione di Predappio: a questa ricorrenza è dedicato un anno di iniziative che... Leggi anche: Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell'arte italiana del secondo Novecento, con una mostra ricca e completa