A ottobre 2020, davanti al Tribunale penale di Manhattan, è stata collocata una scultura di bronzo raffigurante Medusa. La statua si erge di notte, trasmettendo un senso di presenza e autorità silenziosa. La scultura ha il volto di Medusa, ma non rappresenta un mostro, bensì un simbolo di giustizia. L’opera ha suscitato attenzione e discussioni tra passanti e media locali.

New York, ottobre 2020. Di fronte al Tribunale penale di Manhattan, una figura di bronzo emerge nella notte con un’autorità silenziosa e perturbante. Non è la solita eroina. Non impugna una spada rivolta al cielo. Tiene invece in mano una testa mozzata — quella di un uomo — con un’espressione che non è trionfo, ma qualcosa di più complesso, più antico: la calma di chi ha sopravvissuto. È Medusa. Ma non quella che conoscevamo. La scultura che ha ribaltato duemila anni di narrativa. L’opera si intitola Medusa con la testa di Perseo ed è il lavoro dell’artista argentino Luciano Garbati, realizzata nel 2008 e rimasta per anni nell’ombra fino a quando il contesto storico non l’ha trasformata in un’icona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Medusa non è il mostro: la scultura che ha trasformato un mito antico in un simbolo di giustizia

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The Life and Tragedy of Medusa: Monster or Victim – Full Documentary

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