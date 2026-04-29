Niente ' inchini' e corsa verso il cimitero | così è stato sepolto il boss che stava parlando con i magistrati morto a Torino

Il boss coinvolto in un interrogatorio con i magistrati è stato sepolto a Torino senza cerimonie ufficiali, con le forze dell’ordine presenti in numero superiore rispetto ai familiari. Tra i parenti, sono arrivati dalla Belgio alcuni familiari e la sorella, che lavora come pasticcera. La salma è stata accompagnata al cimitero senza i tradizionali 'inchini' e senza una grande partecipazione di persone.