Niente ' inchini' e corsa verso il cimitero | così è stato sepolto il boss che stava parlando con i magistrati morto a Torino
Il boss coinvolto in un interrogatorio con i magistrati è stato sepolto a Torino senza cerimonie ufficiali, con le forze dell’ordine presenti in numero superiore rispetto ai familiari. Tra i parenti, sono arrivati dalla Belgio alcuni familiari e la sorella, che lavora come pasticcera. La salma è stata accompagnata al cimitero senza i tradizionali 'inchini' e senza una grande partecipazione di persone.
Più forze dell’ordine che parenti, tra cui la sorella pasticcera e alcuni familiari arrivati per l’occasione dal Belgio. Così ieri, 28 aprile, a Trapani, si è svolta la sepoltura del feretro del boss mafioso Bernardo Pace, trovato morto nella sua cella del carcere delle Vallette, a Torino, lo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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