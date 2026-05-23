Un rapporto delle Nazioni Unite rivela che ogni anno nel mondo vengono commessi circa 95.000 omicidi collegati a attività mafiose, cifra simile a quella delle vittime di conflitti armati. Lo studio, presentato a Palermo dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro Droga e Crimine, fornisce dati sulla diffusione e l’impatto delle organizzazioni criminali transnazionali. Il rapporto evidenzia come la criminalità organizzata operi in diversi paesi, contribuendo a un alto numero di omicidi legati alle loro attività.

"Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza"., Le parole sono quelle di Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni unite contro il crimine pronunciate nel corso della presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino a oggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mafie nel mondo, presentato il rapporto Onu: "95mila omicidi all'anno, pari alle vittime delle guerre"

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Donne di un altro mondo di Maria Grazia Giammarinaro

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