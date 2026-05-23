«Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza». Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni unite contro il crimine organizzato presentando a Palermo il primo rapporto globale dell' Unodc sulle organizzazioni criminali mondiali, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il primo rapporto globale dell'Unodc sulle mafie Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 a oggi, cosa è rimasto uguale e quali sono state le risposte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafie, 95mila morti l'anno nel mondo: come le vittime delle guerre

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