Gli acquisti di angurie sono aumentati del 40% rispetto allo scorso anno, grazie alla loro lunga conservazione e ai prezzi in crescita. Negli ultimi mesi, il prezzo di un cocomero di dimensioni medie ha raggiunto i 5 euro, il massimo storico. La domanda di frutta fresca e durevole si sta intensificando, spostando l’attenzione da oro e titoli verso il mercato dei cocomeri, considerato ora un possibile bene rifugio.

Nell’attuale instabilità planetaria, molti cercano rifugio nell’oro. Io ho deciso d’investire in angurie. Non titoli di marchi: angurie fisiche. Chi come me è nato negli anni Novanta, sa che un’anguria non dovrebbe costare più di cinquanta centesimi al chilo, e già allora sarebbe un furto. Quand’ero bimbo, un’anguria da dieci chili costava duetre euro. Oggi, con quella cifra, compri una fettina striminzita. Sempre che tu vada al supermercato. Nei fruttivendoli milanesi l’anguria vale 5 euro al chilo e te la pesano su bilance di precisione: per tre euro possono mollarti la buccia. I più non s’azzardano a entrare, taluni rischiano la fetta, gli arditi – con scarpe in coccodrillo – prendono la “baby”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’anguria come bene di lusso e rifugio finanziario: altro che oro e titoli, meglio investire nei cocomeri

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