Altro che crisi la Riviera è d' oro | in Liguria c' è un boom di case di lusso da 3,7 miliardi

La Riviera si conferma una delle zone più attraenti per il mercato immobiliare di lusso, con un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro in proprietà di alto livello. Non si tratta semplicemente di immobili residenziali, ma di veri e propri gioielli che si affacciano sul mare, molti dei quali sono stati messi in vendita o acquistati negli ultimi mesi. La domanda di case di prestigio continua a crescere, attirando investitori da tutto il mondo.

Non chiamatelo solo "mattone". Quello che splende tra le scogliere della nostra Riviera è un vero e proprio tesoro di cristallo. Secondo la quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, curato da Immobiliare.it Insights, la Liguria si conferma una delle mete più.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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